Maestre: "El PSOE, en materia económica, no se puede decir ni que sea socialdemócrata: no ha tenido políticas económicas muy diferentes a las del PP"

El periodista considera que no sirve de nada tener unos buenos datos de empleo ni subir el salario mínimo si nadie puede sobrevivir en una economía de mercado.

La política económica del actual Gobierno durante la presente legislatura ha sido analizada en la mesa de debate de este miércoles de Al Rojo Vivo. Respecto a esta cuestión, el periodista Antonio Maestre afirma que no es que el PSOE en materia económica "no se puede decir que sea ni siquiera socialdemócrata".

"Es decir, no ha tenido políticas económicas muy diferentes a las que ha tenido el Partido Popular. En lo que respecta a absolutamente nada. Ni siquiera en vivienda, No se puede decir que haya tomado medidas progresistas, nunca ha tomado decisiones que pongan en divergencia el peso que tiene la propiedad frente al acceso a la vivienda", argumenta Maestre.

Para Antonio Maestre, este Gobierno no tiene en cuenta la importancia de la carestía de la vida y el incremento de los costes de vida: "No sé si lo ha tenido en cuenta, pero históricamente hay gente que se piensa que el Motín de Esquilache se vino porque se cortaron, porque se prohibían las capas y las alas anchas. No se prohibió porque se liberalizó el comercio del grano y el incremento del precio del pan fue brutal y hubo un motín. Y las revueltas que hubo también en la Semana Trágica, uno de los pesos importantes que tuvo fue el coste de la vida y el incremento del coste de la vida".

El periodista considera que no sirve de nada tener unos buenos datos de empleo ni subir el salario mínimo: "No sirve de nada que tengas un incremento de salarios acompasados al IPC cuando hay elementos primarios para la supervivencia, es decir, porque como la vivienda o como el alimento están subiendo en dimensiones de dos dígitos, obviamente nadie puede sobrevivir en una economía de mercado". Maestre cree que el mercado funciona bien porque funciona para quien tiene que funcionar.

"La vivienda funciona perfectamente porque el mercado de la vivienda no está a disposición de quien lo necesite, sino de quien pueda especular con él. Es un mercado puesto a disposición de que unos pocos se enriquezcan. Por lo tanto, funciona muy bien. El problema es que tenemos un mercado que funciona para eso", destaca Maestre.

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