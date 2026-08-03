Rafa López exige explicaciones por el ático de Ayuso: "¿Por qué se compró en secreto y por qué se vendió a toda prisa?"

El sociólogo cuestiona la falta de explicaciones sobre el ático de Chamberí y apunta a las dudas que rodean la operación: "Que González Amador esté vendiendo sus dos pisos nos hace sospechar". Además, critica usar los incendios como argumento: "Es muy patético utilizar a las víctimas".

El sociólogo Rafa López ha analizado la polémica por la compra del ático de Chamberí y ha reclamado explicaciones sobre una operación que sigue sin aclararse. "Aquí tiene que haber tres explicaciones como mínimo. ¿Por qué se compró en secreto? ¿Por qué no se dijo nada? Porque faltaron todos los mecanismos de transparencia", ha señalado.

El analista ha cuestionado también la falta de una justificación clara sobre la finalidad del inmueble: "¿Por qué no son capaces de explicar para qué? Incapaces, incapaces. Todavía no hemos escuchado un para qué que sea convincente, incluso para preparar la residencia oficial, aunque sea para eso".

Además, López ha puesto el foco en la venta del inmueble: "¿Por qué se ha vendido a toda prisa?". Aunque ha evitado afirmar que exista prevaricación, ha criticado que no haya explicaciones suficientes: "Yo no me atrevería a decir que hay prevaricación. Eso lo reservamos solo para la señora Begoña Gómez. Para los demás mortales, no sé".

El analista ha asegurado que la falta de respuestas alimenta las sospechas y ha mencionado también la situación económica de Alberto González Amador: "Que el señor González Amador esté vendiendo sus dos pisos nos hace sospechar, no simplemente por las plusvalías, sino porque quizás tiene que enfrentar costes procesales en un futuro".

Asimismo, ha cuestionado la venta de activos anunciada para destinar fondos a la lucha contra los incendios: "Me parece que, como excusa moral, es muy patético utilizar a las víctimas. Cuando tienes una sentencia que te está diciendo que te gastaste 38 millones en la prevención de incendios".

Por último, López ha señalado que la Comunidad de Madrid ya cuenta con espacios públicos suficientes para que la presidenta pueda desarrollar su actividad: "Cuando el parque público de Madrid tiene oficinas suficientes para que, mientras se hace la remodelación de Sol, la señora Ayuso pueda celebrar sus reuniones, incluso audiencias públicas, surgen más preguntas".

"Cuando no ha habido ningún tipo de explicación, claro que vuela la imaginación de lo que puede causar. Pero al final creo que la explicación más básica es la que es: había una necesidad de comprar un piso para la presidenta de la Comunidad, como tienen otros presidentes autonómicos, y unimos al parque inmobiliario de la señora Ayuso como presidenta el chalé de Rascafría y el ático de Chamberí", ha concluido.

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