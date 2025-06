Rafa López, sobre el 'caso Koldo-Cerdán-Ábalos': "No me sirve el 'y tú más' porque eso significa un 'yo también'"

El caso Koldo-Cerdán-Ábalos sigue sumergido en una gran polémica que, por el momento, no tiene un fin cercano. Por su parte, el sociólogo Rafa López ha destacado en Al Rojo Vivo que el presidente Pedro Sánchez "ha sido rápido contra la corrupción".

Sin embargo, expone que el jefe del Ejecutivo "no puede asegurar mucho más" porque en la situación actual "todos estamos a la espera de lo que puede ir saliendo", incluso el líder socialista, quien "no puede poner la mano en el fuego por nadie". De esta manera, recuerdan que hay otros altos cargos imputados en este caso, no solo el exministro José Luis Ábalos.

Asimismo, López manifiesta que si el Partido Popular y el PSOE "entran en una carrera para ver quién es más corrupto", este último tiene a día de hoy todas las de perder. "Lo que piense el militante, el votante y sus socios es el principal problema de Sánchez", sentencia.