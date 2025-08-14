Antes de reunirse con Putin
Rafa López califica de "fracaso" la reunión de líderes de la UE con Trump: "Vamos a una sumisión hacia EEUU"
El sociólogo ha recordado que la Unión Europea debería estar intentando conseguir una "autonomía estratégica", asegurando que lo que están logrando es todo lo contrario. "La posición es complicada", ha indicado.
Rafa López ha reaccionado a la reunión que han tenido varios líderes de Europa, sin Pedro Sánchez, con Donald Trump para hablar con él antes de que se produzca su reunión con Putin.
"Esa coalición es una crítica a la propia Unión Europea", ha asegurado, destacando que con esto muestran que "desconfían de que las instituciones de la UE en su interior puedan llegar a una conclusión por unanimidad", ha indicado, porque se sabe que hay países que "no van a jugar a favor".
De esta forma, ha calificado de "fracaso" esta reunión en la que piden cierto protagonismo a Donald Trump. "La posición es complicada", ha reconocido.
Un momento que ha aprovechado para recordar que la UE tendría que ir hacia una autonomía estratégica. Sin embargo, va encaminada a una "sumisión hacia EEU".