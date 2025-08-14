La portavoz de Greenpeace califica de "altamente irresponsable" a Feijóo por hablar de 'terrorismo incendiar'

La experta llama a reflexionar sobre el uso del término "intencionado" y pide ir más allá: entender sus causas para plantear soluciones. También recuerda que las competencias en la gestión de incendios están claramente definidas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre los incendios: "Las previsiones no son buenas, no hay lluvias a la vista en las próximas semanas y la actividad incendiaria es constante. Hay una actividad de terrorismo incendiario en España, la conocemos. Sabemos que el 80% de los incendios son intencionados y necesitamos la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar y detener a esos incendiarios, así como la de los ciudadanos".

Ante estas palabras, Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace, ha reaccionado en Al Rojo Vivo: "Son unas declaraciones altamente irresponsables. Ya ha habido estudios de la Fiscalía —en años terribles como 2006 y 2017— que concluyeron que no existía una trama. Volvemos otra vez al término ‘intencionado’, pero debemos analizar qué hay detrás de ese intencionado para poder proponer soluciones".

Parrilla también ha recordado que las competencias están bien definidas: "Un nivel 0 se gestiona con medios de la comunidad autónoma; un nivel 1, también con medios autonómicos, pero cuando hay afección a personas; y un nivel 2, cuando los medios autonómicos no son suficientes y la comunidad debe pedir refuerzo estatal".