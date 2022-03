Zelenski ha denunciado el uso por parte de Rusia de bombas de fósforo en la región de Lugansk. Este tipo de armas están prohibidas desde la Convención de Ginebra, porque no solo causan muerte, sino que generan dolores y quemaduras muy graves, incluso en órganos internos.

Esta mañana, el presidente de Ucrania se ha dirigido a los líderes de la OTAN asegurando que "hoy Rusia lanzó bombas de fósforo" que acabaron con la vida de mujeres y niños ucranianos: "No sabíamos que cuando hay que elegir entre la vida y la muerte OTAN puede elegir con la mente y no con el corazón. Les aseguro que Rusia no va a parar en Ucrania. Va a seguir hacia Polonia y los países Bálticos".

¿Se están lanzando bombas de fósforo blanco en Ucrania?

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room' explica en Al Rojo Vivo que "se suele decir que el fósforo blanco es ilegal, pero no es cierto". "El fósforo blanco es ilegal si se usa para batir a personas, porque inflige un sufrimiento innecesario en quien lo padece", detalla Rodríguez.

Asimismo, añade que "no sería sorprendente su uso, si los rusos quieren utilizar esto como una operación de castigo para quebrar a sus enemigos". En la denuncia de Zelenski, en la cumbre de la OTAN, asegura se está empleando contra civiles, es decir, de manera ilegal.

¿Cómo actúa el fósforo blanco?

"El fósforo blanco te quema y te perfora a la vez, es una mezcla de las dos cosas", sentencia Yago Rodríguez. "Militarmente, tiene mucha utilidad porque es una mezcla de incendio y de humo que sirve muy bien para generar unas pantallas de humo que encubren el movimiento de tus propias tropas", describe uno de los empleos de este armamento químico.

Asimismo, director de 'The Political Room' indica que es un material "interesante" porque "además, es térmico, por lo que para las ópticas infrarrojas térmicas es problemático a veces ver a través de él".