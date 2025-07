¿Qué posibilidad hay de que Junts haga caer el Gobierno de Sánchez y pacte con el PP? El análisis del politólogo Borja Aitor

¿Qué podría hacer cambiar a Junts para que dejara de apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Que hubiera financiación irregular dentro del PSOE? El politólogo Borja Aitor da las respuestas en Al Rojo Vivo.

"Una moción de censura es un dos por uno. Es decir, estás censurando un Gobierno para apoyar a otro. Y esa es, seguramente, la fuerza que hoy en día mantiene a Pedro Sánchez en el Gobierno. Sí habría motivos para censurar a este Gobierno, pero la alternativa con ese mismo voto es que venga un Gobierno de PP y Vox. Por lo que es difícil que nos encontremos con este escenario", afirma Aitor.

Ahora bien, en el caso de que se llegara a demostrar que existe una financiación irregular dentro del PSOE, "creo que esto, por dignidad, viniera lo que viniera en las urnas, nadie con su voto debería poder permitir que un Gobierno cuyo partido se ha financiado ilegalmente pudiera seguir en las instituciones", asegura Aitor.

No obstante, reconoce que "no ha conseguido que [Junts per Catalunya] se mojen en este sentido. Imagino que se van guardando sus cartas, al final es un poder de negociación que ellos se reservan". Pero, añade el experto: "Si pudiera asesorar a cualquier partido político, no recomendaría mantener a un partido que se hubiera financiado ilegalmente. Pero esto no deja de ser hipótesis". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.