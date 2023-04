La falta de lluvia está provocando que España viva un grave episodio de sequía, una situación que puede empeorar debido a las altas temperaturas que se están viviendo en abril y que son más propias de los meses de julio y agosto.

Un problema sobre el que Ferreras se hace una pregunta: "¿se puede provocar la lluvia?". Mario Viciosa ha respondido a esta cuestión desvelando que "los chinos lo están experimentando en el Tíbet" y que ya se había probado durante los años 50.

"Hay evidencias de que sí se pueden sembrar nubes con algunas sustancias que hacen que cierto nivel de humedad que está arriba en la atmósfera se condense en forma de gotas y no de huelo para no destrozar cosechas", ha explicado. Sin embargo, ha confesado que no se conseguiría una gran diferencia. "Como mucho rascas un 10 ó 20% más de precipitaciones", ha reconocido.