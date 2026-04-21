Mario Saavedra desvela el 'truco' para descifrar a Trump: "Si empieza a tuitear frenéticamente sobre algo, es que le preocupa"

El periodista ha indicado que tenemos que "cargarnos de paciencia" ante las negociaciones entre EEUU e Irán, recordando que en 2015 tardaron dos años en llegar a un acuerdo a pesar de que en esa ocasión el clima era de "paz".

Mario Saavedra ha señalado que cree tener el 'truco' para descifrar a Donald Trump. "Si tuitea frenéticamente sobre algo, es que eso le preocupa mucho", ha señalado el periodista, destacando que eso es lo que está haciendo ahora ante las negociaciones con Irán.

En concreto, tuitea mucho diciendo que su acuerdo será mejor que el anterior. "Está preocupado porque sabe que va a conseguir menos con más esfuerzo", ha indicado.

El periodista ha confesado que cree que vamos a tener que "cargarnos de paciencia" con este asunto, recordando que en 2015 se tardó dos años en llegar a un acuerdo. "En ese momento el clima era de paz", ha destacado, dejando claro que ahora va a ser "más complicado".

De esta forma, ha señalado que habrá que estar atentos al lenguaje que emplea el presidente de Estados Unidos.

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