Ahora

Negociaciones EEUU e Irán

Mario Saavedra desvela el 'truco' para descifrar a Trump: "Si empieza a tuitear frenéticamente sobre algo, es que le preocupa"

El periodista ha indicado que tenemos que "cargarnos de paciencia" ante las negociaciones entre EEUU e Irán, recordando que en 2015 tardaron dos años en llegar a un acuerdo a pesar de que en esa ocasión el clima era de "paz".

Mario Saavedra desvela el 'truco' para descifrar a Trump: "Si empieza a tuitear frenéticamente algo, es que le preocupa"

Mario Saavedra ha señalado que cree tener el 'truco' para descifrar a Donald Trump. "Si tuitea frenéticamente sobre algo, es que eso le preocupa mucho", ha señalado el periodista, destacando que eso es lo que está haciendo ahora ante las negociaciones con Irán.

En concreto, tuitea mucho diciendo que su acuerdo será mejor que el anterior. "Está preocupado porque sabe que va a conseguir menos con más esfuerzo", ha indicado.

El periodista ha confesado que cree que vamos a tener que "cargarnos de paciencia" con este asunto, recordando que en 2015 se tardó dos años en llegar a un acuerdo. "En ese momento el clima era de paz", ha destacado, dejando claro que ahora va a ser "más complicado".

De esta forma, ha señalado que habrá que estar atentos al lenguaje que emplea el presidente de Estados Unidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire
  2. Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y la secretaria personal de Ábalos, testigos en el Supremo
  4. El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO
  5. Al menos dos muertos y 13 turistas heridos por un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México
  6. Madonna pierde el vestuario que usó durante su actuación en Coachella con Sabrina Carpenter y ofrece una recompensa a quien lo recupere