Ángeles Caballero, ante el caos incesante en Rodalies: "De la incertidumbre y la duda pasas a la furia y al cabreo"

La periodista de 'El País' también pone el foco en el impacto social del colapso del servicio: "En las redes de Cercanías viaja la gente que no tiene otra forma de llegar. No solo van al trabajo, también a su lugar de estudio, a hacerse una prueba médica".

Más de 400.000 ciudadanos de Cataluña afrontan cada día la misma misión: llegar a tiempo al trabajo pese a las constantes incidencias en Rodalies. En los últimos días, ese objetivo se ha convertido en una auténtica misión imposible: correr entre andenes para no perder el tren, esperar durante horas o acabar sentados en el suelo.

La periodista Ángeles Caballero también pone el foco en el impacto social del colapso del servicio. "En el transporte público y en las redes de Cercanías viaja la gente que no tiene otra forma de llegar. No solo van al trabajo, también a su lugar de estudio, a hacerse una prueba médica o a realizar gestiones que no admiten retrasos", subraya en Al Rojo Vivo.

Y recuerda: "No todo el mundo tiene un empleo que permita teletrabajar y quedarse en casa".

Por eso, empatiza con el sentimiento que se vive estos días entre los pasajeros: "De la incertidumbre y la duda se pasa a la furia y al cabreo, que es lo que estamos escuchando en todos los testimonios".

