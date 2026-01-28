El profesor Gurpegui analiza la tensión que vive EEUU con la ICE de Trump: "No sé dónde van a parar"

José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios americanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, analiza en este vídeo la tensión que está viviendo EEUU en los últimos días con las actuaciones del ICE.

Parece que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha rebajado la tensión con sus matones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero no por principios, sino porque la brutalidad de estos energúmenos estaba empezando a volverse en su contra.

Con la llegada de Trump al poder, la política migratoria se está más que endureciendo, pero "ya no es que ataquen a inmigrantes, separen familias, deporten ciudadanos, detengan a niños o asesinen a ciudadanos anglos, digamos blancos americanos de toda la vida, es que están invadiendo incluso un consulado", destacada el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, para dar paso al análisis de José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios americanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.

"No sé dónde van a parar", asentía el profesor, autor de "Trumpismo y reconfiguración global: El tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial". "Ayer publicaba el 'New York Times' un editorial durísimo, pidiendo que interviniera ya el Congreso, esto es, apelando directamente a los congresistas, incluso republicanos, en el sentido de que no se podía seguir por este camino",

Y en el mismo sentido, destaca Gurpegui, estos últimos días, Timothy James Walz, el que iba de segundo con Kamala Harris, hizo unas declaraciones que iban por este mismo camino: en que esto tenía que ser el punto de inflexión, que no podía continuar la deriva que estaban tomando, concretamente la ICE, con los temas de migración.

"Y era muy interesante", señala el profesor, porque "apelaba sobre todo a los votantes republicanos y a los votantes maga. Decía literalmente que nos quieren hacer creer que lo que hemos visto no es cierto, que eso que hemos visto nosotros no, no ha ocurrido, incidiendo en algo que para mí es fundamental en Donald Trump, que es la posverdad".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde explica también que Trump es un 'trumpista' porque "el trumpismo no es solo Donald Trump".

