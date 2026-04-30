La pregunta clave de Maestre: "¿Cómo un personaje como Koldo García tenía tanto poder dentro de un Ministerio?"

El periodista Antonio Maestre reacciona a la declaración de Koldo García en el Supremo en el juicio por el llamado caso mascarillas, donde también están implicados el que fuera su jefe, el exministro José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama.

Este jueves, 30 de abril, le ha tocado el turno de declaración a Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes, en el juicio del caso mascarillas. García ha declarado ante el Tribunal Supremo no haber tenido "nada" que ver en la compra de mascarillas durante la pandemia y asegura que "todos los ministerios" le llamaban para saber "dónde se podía sacar material sanitario".

Tal como vemos en un extracto de esta declaración, "necesitamos conseguir material sanitario y es lo único que le preocupaba al señor ministro. Habría que traer material sanitario, y es lo que hicimos todos, incluido el señor Aldama. ¿Por qué le pregunté? Porque estaba como asesor de Europa. Yo llamaba hasta la embajada de China. Había que pedir permisos, miles, miles. Y la verdad es que el trámite burocrático nos comía", ha declarado.

El periodista y escritor Antonio Maestre quiere hacer ante esto dos declaraciones. Una, "creo que al fiscal Luzón le sobran muchas cosas porque creo que su posición merece un respeto a la institución. Creo que hay comentarios que los tiene que obviar porque creo que su posición no puede estar al mismo nivel que Koldo García y a veces hasta el mismo nivel de Koldo García, yo creo que eso es malo para la institución y malo para la imagen que se transmite".

Y en segundo lugar, señala Maestre, "una contradicción insalvable que yo creo que les va a condenar a tanto Ábalos como a Koldo". Esto es, "¿por qué un asesor como Koldo tenía el poder que tenía en un ministerio? Es decir, "cuando él dice 'yo es que cuando hacían falta mascarillas hice todo para conseguirlas'. Pero, ¿quién eres tú para conseguir mascarillas en un ministerio?".

"Me parece muy relevante", insiste y concluye Maestre, que "un personaje como Koldo García tenía tanto poder en el ministerio con mayor poder económico de todo el Ejecutivo". En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.

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