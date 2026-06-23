El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, sobre la posible revocación de una condena a Ábalos y Koldo: "La sentencia, una vez leída, fija unos hechos muy claros"

Alejandro González Mariscal de Gante defiende la sentencia del 'caso mascarillas', niega trato de favor a Aldama y destaca la solidez jurídica del fallo, además de valorar el posible efecto incentivo de la colaboración.

Tras la sentencia del 'caso mascarillas', el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Alejandro González Mariscal de Gante, defiende la resolución judicial y rechaza que exista un trato de privilegio en la condena a Víctor de Aldama, que no ingresará en prisión por su colaboración con la Justicia.

"Se privilegiará efectivamente cuando la persona está colaborando activamente con la Justicia y aporta documentación para poder esclarecer los hechos", ha explicado.

Preguntado por si esta sentencia puede marcar un antes y un después para futuros colaboradores, considera que el fallo de la Sala Segunda refuerza esa línea jurisprudencial. "Tengo la sensación de que ha fijado un criterio que ya se venía aplicando, pero al haber tenido tanta relevancia pública puede generar un efecto llamada a colaborar, lo cual siempre será deseable", ha señalado.

Sobre la unanimidad del tribunal, ha subrayado su valor, aunque ha matizado que no es imprescindible para la legitimidad de una decisión. "No hace falta unanimidad para que una sentencia se legitime, pero sin duda le da una especial fuerza al consenso alcanzado", ha indicado.

En relación con los recursos anunciados por José Luis Ábalos, su defensa y la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mariscal de Gante ha recordado que tienen derecho a recurrir. "Por supuesto que pueden plantear recursos. Yo tengo confianza en todos los tribunales", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que el contenido del fallo complica su revisión. "La sentencia fija unos hechos muy claros y un contenido jurídico muy definido como para poder rebatirlo fácilmente", ha apuntado.

Por último, ha sido crítico con el discurso político que cuestiona al Tribunal Supremo. "Volvemos a los mismos argumentos de otras ocasiones, que presentan a la Justicia como un actor político. Son planteamientos que se caen por su propio peso", ha dicho.

Y ha concluido defendiendo el carácter técnico de la resolución: "Si se lee la sentencia, se ve que es un trabajo puramente jurídico. Estos debates se alejan de la esfera técnica y entran en el terreno político, sobre el que yo no tengo mucho que decir".

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