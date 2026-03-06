La politóloga iraní Nazanín Armanian no cree que el régimen vaya a rendirse a corto plazo y advierte: "Ellos están ahora en modo morir matando"

En Al Rojo Vivo, la politóloga advierte que el principal temor de lo que queda del régimen iraní no es tanto Estados Unidos como una nueva revuelta interna: "Se enfrentan no solo al rechazo de gran parte de la sociedad iraní, sino también al aislamiento internacional".

La politóloga iraní Nazanín Armanian ha analizado en Al Rojo Vivo si existe alguna posibilidad de que la Guardia Revolucionaria Islámica o sus principales mandos terminen rindiéndose. Su diagnóstico, sin embargo, es claro: el mando militar está prácticamente desmantelado.

"Lo que queda de los Guardianes Islámicos —ha explicado— es muy poco, porque prácticamente todos los mandos han sido eliminados. Ahora quedan las categorías más bajas, que están operando por su cuenta. De alguna manera. No hay un mando central. A estas alturas ya no puede haberlo".

Aun así, la analista no ve probable una rendición del régimen iraní ni a corto ni a medio plazo. Según ha señalado, quienes siguen dentro de la estructura de poder actúan bajo una lógica de resistencia extrema.

"No se van a rendir, porque ahora están en modo martirio: martirio y suicidio, que significa morir matando. Y es lo que están haciendo desde el primer día", ha afirmado.

La politóloga ha añadido que el principal temor de lo que queda del régimen no es tanto Estados Unidos como una nueva revuelta interna. "Ellos saben que su verdadero problema no es Estados Unidos, sino el pueblo iraní. Hace un mes hubo un levantamiento y en tres semanas murieron cerca de 25.000 iraníes. Temen que vuelva a ocurrir, porque ya no tienen capacidad para reconstruir su poder: ni político, ni militar ni económico. Y, además, se enfrentan no solo al rechazo de gran parte de la sociedad iraní, sino también al aislamiento internacional".