El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado en Al Rojo Vivo que el sector de la Agricultura ha pedido una serie de 10 puntos concretos en los que el Gobierno tendrá que trabajar con ellos, si bien ha señalado también la responsabilidad de las comunidades autónomas y de la Unión Europea en estas materias.

En este sentido, ha recalcado las ayudas del Gobierno de España al sector y ha dirigido la mirada hacia Bruselas: "Si la Comisión Europea hubiera convocado antes ese diálogo estructurado hace cuatro años, no estaríamos aquí".

Así se ha pronunciado tras la reunión que ha mantenido con los agricultores ante la amenaza de protestas en el sector con la petición de ayudas a la sequía y el control de las exportaciones como asuntos centrales.

De este modo, el ministro no se ha pronunciado sobre si continuarán adelante con las protestas, si bien ha lamentado que existe "un efecto contagio": "Por una parte las organizaciones con las que me he reunido hoy en el Ministerio tienen unas movilizaciones anunciadas por muchos temas que no son nacionales, sino también autonómicos, y las van a llevar a cabo. Por otra parte hay un grupo de organizaciones que quieren aprovechar el tirón para llevar a cabo protestas que poco tienen que ver con el campo".