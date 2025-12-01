Pilar Velasco señala que Pradas intenta "salvar judicialmente" a Mazón al decir que "no es responsable" del envío del mensaje ES-Alert

La periodista ha destacado que, en su entrevista en Salvados, Pradas confirma lo que ya "todos sabíamos", que es que Mazón "desapareció" la tarde de la DANA. "Sigue en su estrategia de esparcir culpas".

Pilar Velasco ha destacado que Salomé Pradas continúa en su estrategia de "esparcir culpas" como si no fuese la "máxima responsable de la consellería que tenía que coordinar a todas las emergencias" de la Comunidad Valenciana.

La periodista ha reaccionado así a las declaraciones que ha realizado durante su entrevista en Salvados, confesando que le pareció importante porque confirma, por primera vez en boca de Pradas, la "desaparición de Carlos Mazón" la tarde de la DANA.

De esta forma, ha recalcado que Pradas confirma lo que ya todos sabíamos, que es que Mazón "desapareció" durante los momentos más trágicos.

Sin embargo, ha indicado que también hace un intento de "salvarle judicialmente" cuando dice que no es responsable de mandar el mensaje de ES-Alert a los ciudadanos. "No explica por qué no se envía antes", ha destacado.

"Menos mal que queda la instrucción judicial, que es la que dirá quién tenía responsabilidades y si la desaparición influyó en que se retrasase el envío", ha zanjado.

