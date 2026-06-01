Pilar Velasco reacciona a la agresión de un policía a una profesora: "Celebro que la delegada del Gobierno se haya puesto del lado de los manifestantes"

La periodista ha condenado el empujón de un agente de la Policía Nacional a una profesora durante una protesta en Valencia. Además, ha defendido el derecho de los docentes a manifestarse y ha celebrado la actuación de la Delegación del Gobierno.

Pilar Velasco, periodista, ha reaccionado al empujón propinado por un agente de la Policía Nacional a una profesora que caminaba tranquilamente durante una protesta en Valencia: "Celebro que se haya grabado la agresión porque, desgraciadamente, la ley da la prioridad y la palabra a la gente que podría haber negado los hechos, cuando a ojos de todo el mundo es una agresión absolutamente fuera de lugar".

Asimismo, ha destacado la actuación de la Delegación del Gobierno ante lo ocurrido:"Celebro que la delegada del Gobierno se haya puesto del lado de los manifestantes en este caso y no en este corporativismo de los sindicatos de proteger a un agente que no hace bien a la imagen de la Policía".

Velasco también ha defendido el derecho de los docentes a manifestarse y ha criticado la actuación policial:"Los profesores están en todo su derecho de reunión y manifestación. La sentada y el corte de carreteras son un símbolo pacífico y un instrumento en el ejercicio de su derecho a la protesta. Está absolutamente injustificada cualquier agresión desproporcionada, incluso haberlos levantado por la fuerza, pero darle un empujón por la espalda a esta señora mayor... Eso también es importante que se haya denunciado. Hemos visto alguna agresión de este tipo en otras manifestaciones, aunque hacía mucho que no lo veíamos. Ojalá desde la dirección de los grupos policiales se traslade a los agentes antidisturbios que así no se protege a quienes tienen derecho a estar ahí".

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