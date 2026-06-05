Pilar Velasco, sobre el mensaje del Gobierno al mantener a la directora de la Guardia Civil: "Cierre de filas; no se pueden permitir ninguna víctima"

La periodista eleva la presión sobre el Gobierno al reclamar explicaciones por los contactos de Leire Díez y cuestionar la gestión del caso. La periodista sostiene que aún quedan numerosas incógnitas por aclarar y apela a la responsabilidad política de Fernando Grande-Marlaska.

La continuidad de Mercedes González al frente de la Guardia Civil centró parte del debate en Al Rojo Vivo. Pilar Velasco ha criticado la decisión del Gobierno de mantenerla en el cargo y ha advertido de que el Ejecutivo está transmitiendo una imagen de "cierre de filas" ante una situación que considera políticamente insostenible.

"¿Cuál es el mensaje que está lanzando el Gobierno manteniendo a la directora general de la Guardia Civil? El cierre de filas, que no se pueden permitir ninguna víctima. Y es un error de tal calibre que no sé cuánto le va a durar porque me parece, de verdad, insostenible".

Antonio García Ferreras ha intervenido entonces para señalar que, según algunas voces del entorno socialista con las que había hablado, la responsabilidad última del nombramiento de Mercedes González recaería directamente en Pedro Sánchez.

Velasco ha respondido subrayando que, más allá de quién impulsara el nombramiento, la responsabilidad política corresponde al ministro del Interior: "Es el ministro del Interior quien tiene la responsabilidad de tomar esa decisión. Y si es el presidente del Gobierno quien se niega a cesar a la directora general de la Guardia Civil, un juez con la trayectoria y la capacidad de Marlaska tiene que plantarse".

La periodista ha insistido además en que siguen existiendo numerosas preguntas sin respuesta sobre el caso: "Faltan muchísimas explicaciones por parte del Gobierno. Con quién se reunió Leire Díez en la Fiscalía, por qué se ocultaron las reuniones de Mercedes González o por qué mantenía una interlocución directa con miembros de la Ejecutiva y del Gobierno".

A su juicio, el desgaste institucional ya es irreversible: "La pérdida de legitimidad es total. Y eso lo saben Marlaska y la propia directora general. No puede ponerse al frente del cuerpo que representa ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles ni el jueves. Es insostenible. Incluso si todo se limitara a un error, los errores en política se pagan y la institución está por encima de la persona".

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