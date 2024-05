La periodista Pilar Velasco ha analizado la campaña del 12M en Al Rojo Vivo y ha afirmado que "el independentismo no está siendo el eje central".

En este sentido, ha apuntado que existen "escenarios de bloqueo" y, para evitarlos, por ejemplo, "el PSC va a hacer una campaña intentando sumar por todas partes, romper la porosidad del voto de ERC, también los Convergentes, llevarse algo del voto de Ciudadanos y erigirse como partido de Gobierno en Cataluña".

"Si eso acerca al PSC a los 40 escaños, que sería una barbaridad, como dice alguna encuesta, tendría muchísimo más fácil hacer un Gobierno con Comunes, que les dan las encuestas muy abajo, o con ERC", añade la periodista.

No obstante, Velasco sostiene que "la ecuación de cómo va a afectar esto al gobierno de cara a los Presupuestos, entendido como el encendido del motor de la legislatura, no lo vamos a saber hasta otoño".

En este punto, serán fundamentales los pactos "por muy claro que esté el resultado": "Cataluña tiene una tradición de llevar la negociación hasta el último minuto y creo que son, prácticamente, dos meses lo que pueden estar negociando. Aragonès tardó hasta la última semana".

Acerca de la actitud de ERC y Junts a nivel nacional, la periodista subraya: "No vamos a saber cómo se comportan hasta que se forme gobierno. Decir que van a tumbar la legislatura de Pedro Sánchez me parece muy aventurado. Hasta que no pase esa elección, hasta que no se forme gobierno, no sabremos cómo reaccionan ante esos presupuestos que son clave para Pedro Sánchez".