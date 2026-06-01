Pilar Velasco carga contra Aznar: "Es el presidente más mentiroso; no sé qué lección moral quiere dar ni cómo pretende señalar al PSOE"

La periodista ha respondido a José María Aznar tras sus críticas al Gobierno, cuestionando su autoridad moral para hablar de corrupción y recordando los casos que afectaron al PP, así como su gestión tras el 11-M.

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco ha respondido a las críticas de José María Aznar contra el Gobierno, cuestionando la autoridad moral del expresidente para erigirse en referente frente a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Velasco ha recordado que buena parte de los escándalos que acabaron golpeando al Partido Popular se gestaron durante la etapa de Aznar al frente del Ejecutivo. "Su vicepresidente económico, el que señaló como sucesor y futuro presidente del FMI, no ganó las elecciones. Las ganó Mariano Rajoy. Y a la boda de la hija de Aznar acudieron empresarios vinculados a la trama Gürtel que años después terminaron en prisión", ha señalado.

En este sentido, ha diferenciado la responsabilidad de Rajoy de la de su antecesor. "Cuando Rajoy llegó a La Moncloa, prácticamente toda la corrupción ya había pasado por el Partido Popular. A Rajoy se le puede señalar por la operación Kitchen, pero no por la financiación irregular del partido durante años, extendida además por numerosas comunidades autónomas", ha afirmado.

La periodista también ha cargado contra Aznar por su gestión tras los atentados del 11 de marzo de 2004. "Claro que Aznar es uno de los presidentes que más ha mentido. No sé qué lección moral pretende dar ni con qué legitimidad señala ahora al Partido Socialista. Mintió tras el peor atentado terrorista de la historia democrática de España, mantuvo esa versión durante días y jamás asumió responsabilidades por aquella mentira de Estado", ha sostenido.

Asimismo, ha lamentado que el Partido Popular continúe reivindicando la figura de Aznar en sus actos públicos. "Lo que me sorprende es que el PP siga llevando a Aznar y a Rajoy a sus congresos y mítines mientras denuncia la corrupción del PSOE. Ambos estuvieron en el último congreso de Alberto Núñez Feijóo antes del verano y fueron presentados como referentes", ha apuntado.

Velasco ha recordado además otros nombres vinculados a casos de corrupción dentro del espacio político del PP. "Ahí están Fabra, Zaplana o Esperanza Aguirre, entre muchos otros. La corrupción parece salir gratis en este país y borrarse con el paso del tiempo. Durante años hubo numerosos casos en comunidades autónomas sobre los que Aznar prefirió mirar hacia otro lado", ha afirmado.

Por último, ha reclamado mayor transparencia sobre la actividad profesional y patrimonial de los expresidentes una vez abandonan la política. "Ojalá Aznar fuera más transparente sobre sus negocios desde que dejó La Moncloa. No sabemos con exactitud a quién asesora ni cómo ha construido su fortuna. No estoy insinuando ninguna irregularidad, sino señalando una opacidad que también afecta a otros expresidentes como Felipe González. Quienes aspiran a dar lecciones al resto deberían empezar por ofrecer más explicaciones sobre sí mismos", ha concluido.

A juicio de Velasco, José María Aznar "no puede presentarse como un referente moral para el Partido Popular ni para el conjunto del país".

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