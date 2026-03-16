Pilar Velasco analiza los resultados de Vox tras las elecciones de CyL: "La estrategia de Abascal de bloquear gobiernos le estaba pasando penalizando"

La periodista Pilar Velasco analiza los pactos entre PP y Vox tras celebrarse las elecciones de Castilla y León, donde PP vuelve a necesitar a Vox para gobernar. En el vídeo, los detalles.

Tras las elecciones de Castilla y León, en las que el PP ha vuelto a ganar, pero una vez más, necesita a Vox para gobernar, Santiago Abascal ha anunciado la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas".

Tras escuchar estas palabras, la periodista Pilar Velasco recuerda que fue Feijóo quien abrió este ciclo electoral [adelantando las elecciones en Extremadura y en Aragón] y necesitaba una victoria contundente, una victoria que no tuvo ni en Extremadura ni en Aragón: en Castilla y León sí la ha tenido porque ha subido en porcentaje de votos y en escaños, algo que, unido al frenazo de Vox, "le puede servir al PP para equilibrar la relación entre ambos", analiza la periodista.

Esto es, "el PP ha hecho una apuesta: todo a Vox, por eso Mañueco ayer decía que con el PSOE no nos vamos ni a sentar". Por ello, "puede que esta victoria consiga equilibrar unos pactos [entre PP y Vox] que, como ha debido de leer Santiago Abascal, la estrategia de bloquear gobiernos, le estaba penalizando", concluye Velasco.

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