Pilar Velasco analiza el caso Leire: "Es una causa muy grave que parece que está acotada en cuatro personas, pero hay que separar la señal del ruido"

La periodista Pilar Velasco analiza este caso después de que la Audiencia Nacional haya imputado a Santos Cerdán, Zarrías, Dolset y a la gerente del PSOE por la trama de Leire Díez. En el vídeo, los detalles.

La UCO entraba este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar información acerca del llamado caso Leire. Finalmente, la Audiencia Nacional ha imputado a Santos Cerdán, Zarrías, Dolset y a la gerente del PSOE por la trama de Leire Díez para presuntamente desacreditar a jueces.

La propia Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI fueron detenidos el pasado mes de diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, quedando en libertad con medidas cautelares.

"Este caso empezaba efectivamente así, con una militante extravagante y con esos audios que decía 'quiero ir a por el coronel Balas'", explica en Al Rojo Vivo la periodista Pilar Velasco, recordando que entonces era difícil entender la historia porque Santos Cerdán no había sido imputado.

"Y supimos que en connivencia con el empresario Pérez Dolset, que presuntamente traficaba con los audios de Villarejo, estaban montando una operación para disolver e influir en causas judiciales. Y entonces celebramos que se judicializa y este, finalmente, es el resultado", añade la periodista.

Por otro lado, analiza Velasco, "parece que Gaspar Zarrías, además pagaba a Leire Díaz para investigar si Villarejo había estado involucrado en el caso de los ERE, que tampoco sabemos muy bien por qué, porque ya había sentencia".

Ahora bien, la periodista señala la importancia de "separar la señal del ruido". Porque "esta mañana [cuando la UCO entraba en Ferraz] se hablaba de operación de financiación ilegal del PSOE, registros en dirigentes del PSOE... Separar la señal del ruido y no dejarse arrastrar por el ánimo legítimo de la oposición, que es tumbar al Gobierno si es antes de verano, mejor".

"No es financiación ilegal, pero es una causa muy seria y muy grave que parece que está acotada en estos cuatro personajes", concluye Velasco. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido