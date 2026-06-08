Pilar Gómez: "Espero que el papa sea muy duro para que los abusos no vuelvan a repetirse en la Iglesia"

"Son delitos que no pueden prescribir jamás, porque cuando hay delitos contra los niños y contra los menores, no se puede jamás permitir que prescriban", ha afirmado la periodita Pilar Gómez, ante la visita que tendrá esta tarde el pontífice con algunas víctimas.

La periodista Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', espera que "el discurso de reconciliación que ha dado el papa en el Congreso de los Diputados, sirva para calmar las aguas en la política nacional e internacional".

León XIV ha visitado el Congreso de los Diputados (siendo así la primera vez que un papa lo hace) y ha pronunciado un discurso de unos 10 minutos, donde ha lanzado varios mensajes, entre ellos, contra la polarización: "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente al adversario".

Por otro lado, el papa se reunirá esta tarde con algunas víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, pero antes el papa en su reunión con los obispos, ha pedido responder a la "plaga" de los abusos en la Iglesia "con escucha, verdad, justicia y reparación" a las víctimas, en el discurso que pronunció en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

Es por ello que Gómez se ha mostrado contundente: "Ojalá el papa sea muy duro y sobre todo, se ponga a construir para que no vuelva a haber abusos en la Iglesia. Esos delitos no pueden prescribir jamás, porque cuando hay delitos contra los niños y contra los menores, no se puede jamás permitir que prescriban. Y ojalá hoy repare a esos y repare a todos a futuro".

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