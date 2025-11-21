Ahora

Pilar Gómez, sobre la condena al fiscal general: "Es importante analizar la trayectoria de los magistrados"

En Al Rojo Vivo, la periodista analiza la histórica condena al fiscal general, que ha dividido a la sociedad. Alerta de que parte de la ciudadanía duda del Supremo y atribuye esa desconfianza a declaraciones procedentes del propio Gobierno.

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Gómez ha analizado la histórica condena al fiscal general del Estado, una resolución que ha generado una profunda división. "El problema es que hay una parte de la sociedad que duda del Tribunal Supremo, y esa desconfianza, en gran medida, viene alimentada por declaraciones que se están haciendo desde el Gobierno", ha afirmado.

Gómez advierte de que el debate público se está centrando en exceso en señalar a los magistrados: "Nos paramos muy poco a analizar con rigor la actuación de los jueces sobre los que estamos poniendo ahora el foco: si fueron contra González Amador, si están ideológicamente marcados…".

Para la periodista, la clave está en mirar su trayectoria, no sus adscripciones: "No podemos juzgar a estos magistrados por la asociación a la que están inscritos, sino por lo que dice su carrera".

Y concluye con un mensaje sobre regeneración institucional: "Lo que debemos hacer es observar sus resoluciones y su forma de trabajar. Quizá así habría más confianza en la Justicia".

