Pilar Gómez apela a la presunción de inocencia de Zapatero, pero sentencia: "Hay cosas que no son propias de la imagen que nos trasladaba"

La periodista y directora de 'Artículo 14' ha analizado en Al Rojo Vivo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha cuestionado la imagen que proyectan las últimas informaciones conocidas en torno al caso.

La periodista y directora de 'Artículo 14' Pilar Gómez ha analizado en Al Rojo Vivo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha reconocido que las últimas informaciones conocidas dañan, a su juicio, la imagen pública del expresidente.

"Yo, desde todo el respeto a la presunción de inocencia y, por supuesto, esperando a lo que tenga que decir el expresidente Zapatero ante el juez, veo que hay cosas que ya no son propias de un comportamiento, por lo menos de la imagen que nos traslada Zapatero", ha señalado.

Durante su intervención, Gómez también se ha referido a las joyas y relojes hallados por la UDEF en la caja fuerte del despacho del expresidente, una de las cuestiones que forman parte de la investigación y de la documentación incorporada al sumario. Según las primeras informaciones conocidas, parte de esos objetos procederían presuntamente de regalos realizados por mandatarios y países árabes.

Sobre este asunto, la periodista ha mostrado sus dudas acerca de la procedencia y gestión de esos obsequios: "Estas joyas, ahora sí nos dicen cómo nos están diciendo que provienen de regalos de países, de mandatarios, de países árabes... Pues hombre, nos tendrán que explicar muy bien estos regalos, porque hay que devolver los regalos. Todos sabemos que los presidentes, igual que el jefe del Estado, tienen unos límites para tener estos regalos”.

Además, Gómez ha asegurado que le llama "mucho la atención" la estrategia de la defensa del expresidente respecto a la apertura de la caja fuerte. "Creo que lo que vamos conociendo deja en muy mal lugar al expresidente Zapatero. No sé si es ilegal, pero creo que es poco ético en muchas cosas", ha concluido.

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