Pilar Gómez, tras el accidente ferroviario en Gelida: "Ahora reconocen que las quejas de ADIF deberían haberse escuchado"

En relación con lo el siniestro, la directora de Artículo 14, Pilar Gómez, ha señalado que, a diferencia de lo sucedido en el tramo siniestrado entre Andalucía y Madrid, en esta ocasión sí se ha atendido a las advertencias que los sindicatos venían realizando desde hace meses.

Tras el accidente, un tren de Rodalies de la línea R4 ha sufrido este martes por la tarde un siniestro entre las estaciones de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), después de que un muro de contención se desplomara sobre las vías coincidiendo con el paso del convoy. El impacto ha provocado, al menos, un fallecido y cinco heridos graves.

"Hasta ayer no nos decían nada. Fueron los sindicatos quienes dieron la voz de alarma. Esta noche han estado revisando las vías y todo apunta a que no se podrá recuperar la velocidad normal. Creo que ahora se están dando cuenta de que quizá deberían haber hecho caso antes. No sabemos si el accidente se podría haber evitado o no, pero las quejas de los maquinistas, de ADIF y de los distintos sindicatos tendrían que haberse escuchado la vez anterior, como se han escuchado ahora, y han servido para revisar durante la noche las vías entre Barcelona y Madrid", ha subrayado.