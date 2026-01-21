Escolar, sobre la llamada del maquinista de Iryo al centro de mando: "Evidentemente, cuando se produce la llamada, el incidente ya había ocurrido"

El director de 'elDiario.es', explica en Al Rojo Vivo que la grabación de la llamada, extraída de la caja negra, es "muy reveladora", ya que evidencia el grado de confusión del maquinista en los primeros instantes tras el siniestro.

Instantes después del accidente ferroviario de Adamuz, el maquinista de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo llamó al centro de mando de Adif en Atocha para alertar de que había sufrido "un enganchón". Cordópolis —edición local de elDiario.es en Córdoba— ha publicado los audios de esas comunicaciones, realizadas apenas unos segundos después de lo que acabaría siendo el mayor accidente en la historia de la alta velocidad en España.

Al respecto, Ignacio Escolar, director de elDiario.es, explica en Al Rojo Vivo que la grabación de la llamada, extraída de la caja negra, es "muy reveladora", ya que evidencia el grado de confusión del maquinista en los primeros instantes tras el siniestro. "Es consciente de que ha ocurrido algo grave, de que su tren ha descarrilado, pero lo interpreta como un tirón, como un enganchón", señala.

Según Escolar, el maquinista no llega a ser consciente en ese momento de la magnitud real del accidente. "Cuando se produce esa llamada, todo ya ha ocurrido: el Iryo ha descarrilado y el Alvia lo ha golpeado. Pero él no lo sabe", explica. Tampoco lo saben en el centro de control de Atocha, desde donde le responden que no se preocupe, que no viene ningún tren más, porque dan por superado el punto de conflicto.

"La respuesta desde Atocha es coherente con la información de la que disponen en ese momento", subraya Escolar. "Creen que el tren ya ha pasado y desconocen que la colisión ya se ha producido".

Para el director de elDiario.es, se trata de "una información clave para entender qué ocurrió aquel día", ya que arroja luz sobre los fallos de percepción y comunicación en los primeros momentos tras el accidente, determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

