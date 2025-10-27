El catedrático Pérez-Royo, sobre Mazón: "Estoy convendido de que detrás de su posición está Aznar"

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica por qué cree que Mazón quiere, pese a su pésima gestión de la DANA, presentarse a las próximas elecciones. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer una nueva mentira de Carlos Mazón a escasos tres días de que se cumpla un año de la tragedia de la DANA, en la que fallecieron 229 personas, Carlos Mazón sigue aferrado al cargo y, además, quiere repetir como candidato a las próximas elecciones autonómicas.

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, está convendido de que detrás de Mazón y de su posición está José María Aznar: "Fue el que le dijo que no dimitiera en ningún caso, se sabe expresamente que habló con Mazón y le dijo que no dimitiera. Y donde hay patrón, no manda marinero", afirma el catedrático en directo para Al Rojo Vivo.

Y Mazón sabe que "la posición de Aznar es mucho más importante que la ningún otra dentro del PP, y que la orden que tiene es la de no dimitir quedarse y no dimitir ", añade Pérez-Royo, quien insiste en que es precisamente de ahí de donde viene la fortaleza: "Si él [Mazon] no tuviera un apoyo de esa naturaleza, él no hubiera podido aguantar", remata Pérez-Royo. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

