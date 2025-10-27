Maestre asegura que Mazón "estaba de farra" el día de la DANA: "No estaba en condiciones de atender una emergencia. Basta ya de ocultarlo"

"Habla muy mal del PP nacional que esté mirando las encuestas para ver si mantiene como candidato a una persona [Carlos Mazón] que estaba de farra mientras 229 personas morían ahogadas", afirma contundente el periodista y escritor Antonio Maestre en este vídeo.

Tras conocer la enésima mentira de Mazón, según la cual el president, después de su comida en El Ventorro durante la tarde de la tragedia, no se fue al Palau como dijo, sino que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta un parking cercano, que está además en sentido contrario al Palau (y, aun así, sigue sin resolverse el misterio de dónde estuvo durante una hora), el periodista y escritor Antonio Maestre pide que "ya está bien de ocultar lo que todos sabemos".

Por eso, y a escasos tres días de que se cumpla el aniversario de esta tragedia, Maestre afirma contundente que "habla muy mal del PP nacional que esté mirando las encuestas para ver si mantiene como candidato a una persona [Carlos Mazón] que estaba de farra mientras 229 personas morían ahogadas".

De este modo, el periodista señala y enumera, en base a todos los hechos probados que estamos conociendo, lo que hizo Mazón durante esa tarde y hace hincapié en la "comida de cuatro horas en El Ventorro", es decir, hubo "una sobremesa meditarránea que todos sabemos que con café y pastitas no se da", y de la que además se ha negado a dar la factura porque "si enseña la factura y se ve lo que consumió, no puede andar por Valencia", afirma Maestre. El president hasta las 20:28 h no apareció por el Cecopi.

Por tanto, "lo que yo creo es que él no estaba en condiciones de atender ninguna emergencia, ni de atender llamadas ni de saber lo que le decían. No estaba en condiciones porque lo que ocurrió en esa comida fue una fiesta, una farra. Mazón estaba de farra y ya basta de ocultar lo que todo el mundo sabe con los hechos", afirma, convincente, Maestre, criticando por ello también al PP: "El PP sabe que Mazón estaba de farra mientras morían 229 personas. Por lo tanto, ya vale". En el vídeo podemos ver completa su crítica.

