Pérez Triana, tras el derribo por la OTAN de un misil iraní caído en Turquía: "Sigue la línea de internacionalizar el conflicto"

La OTAN derriba un nuevo misil balístico iraní sobre el espacio aéreo de Turquía, el segundo en una semana. El analista de seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez Triana lo analiza en este vídeo, en directo para Al Rojo Vivo.

Las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental han derribado un segundo misil balístico disparado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco, según han informado este miércoles las autoridades de Turquía.

Se trata del segundo misil balístico iraní que ha impactado contra Turquía, miembro de la OTAN, en la última semana, ya que el pasado miércoles, Turquía ya logró también interceptar un misil iraní después de que el sistema Patriot español detectase y previniese, según la jerga militar, a las fuerzas estadounidenses allí presentes, que fueron las encargadas de derribar el artefacto.

Según analiza en Al Rojo Vivo, Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, esto sigue "la línea de regionalizar e internacionalizar el conflicto y arrastrar a la mayor cantidad de aliados, amigos y socios de EEUU para generar una presión sobre Washington para que paren esto ya".

Lo que pasa, subraya el analista, es que "Turquía es uno de los países con uno de los ejércitos más potentes de la región, el ratio de misiles que les está llegando es uno de vez en cuando, y sobre todo hay una misión OTAN, en la que no solo participa España, sino que también ha habido despliegues holandeses y, por eso esos misiles, no están teniendo mucho efecto".

Es decir, aclara Pérez Triana, "si lo que pretendían era arrastrar a Turquía a la guerra todavía no lo han conseguido, además de que los turcos tienen su propia agenda y no querrán participar en algo en lo que esté implicado Israel".

