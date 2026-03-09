Carrión alerta sobre un nuevo riesgo en el conflicto de Irán: "Aún no hemos visto actuar a los aliados iraníes en la región"

En Al Rojo Vivo, el periodista analiza el papel de Turquía en el conflicto con Irán y advierte de un factor aún ausente: "Todavía no han aparecido en escena los hutíes en el mar Rojo".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Independiente' Francisco Carrión ha puesto el foco en el papel que está jugando Turquía en el conflicto en Irán. A su juicio, resulta "muy llamativo" el silencio de Recep Tayyip Erdoğan, presidente turco, en los últimos días. "Erdogan apenas ha hablado en la última semana para condenar la agresión a Irán", ha subrayado.

Carrión ha recordado además un episodio reciente que evidencia esa tensión. "La semana pasada una presentadora de un canal turco —en español— agradeció a España estar en el lado correcto de la historia y dijo: 'Gracias por ser la conciencia de la humanidad'". Según ha explicado, el mensaje procedía de un canal opositor turco y supone "un desafío a Erdogan, que se ha mantenido callado".

En cualquier caso, el periodista considera que Turquía se mueve en una posición muy delicada. "Ankara no está por la labor de una caída del régimen iraní, pero al mismo tiempo es un aliado muy cercano de Trump. Está en una posición muy compleja, entre otras cosas por la cuestión kurda y por el temor a que un colapso del régimen desestabilice toda la región".

Por último, Carrión ha lanzado una advertencia sobre el posible desarrollo del conflicto: "Aún no hemos visto en acción a los aliados de Irán en la región. Estamos viendo las consecuencias de los ataques de Israel en Líbano contra Hizbulá, pero todavía no han aparecido en escena los hutíes en el mar Rojo, y eso podría añadir una nueva capa de riesgo y desestabilización".

