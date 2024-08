Pepe Luis Vázquez ha señalado que es "imperante" que el Gobierno convoque una conferencia de presidentes para que "todas las comunidades autónomas puedan sentarse" y abordar el problema de la migración.

El periodista ha recordado que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez "llevan sin hablar desde diciembre", confesando que cree que es una de las "peores relaciones que ha habido en la democracia española" entre un líder de la oposición y un presidente del Gobierno.

Un aspecto que ha señalado que es importante que cambie para poder abordar cuestiones como estas que requieren de "un mínimo de comunicación".

"Que pasen de las palabras a los hechos y no nos distraigan con fuegos de artificio", ha pedido, recordando que en septiembre es posible que el flujo migratorio "se dispare más", asegurando que no puede ser que "no se produzca un consenso para paliar esta situación".