Pepe Luis Vázquez: "Ni Junts va a apoyar una moción de censura de Feijóo ni Feijóo va a ir a Waterloo a pedirle los votos a Puigdemont"

Jordi Turull ha desafiado a Alberto Núñez Feijóo a viajar a Waterloo para negociar con Carles Puigdemont una eventual moción de censura. El periodista descarta ese escenario y lo califica de "trampa" del líder de Junts.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo ( (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont si dispone de una propuesta "seria" para impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Las palabras del dirigente independentista provocaron una rápida reacción. El periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez ha asegurado que el presidente del PP no contempla ese escenario y ha descartado cualquier viaje a Bélgica.

"No, no, Alberto Núñez Feijóo no va a ir a Waterloo. Es información. Que nadie se lleve a engaño. Esto es una trampa de Puigdemont, al que le gusta el juego", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Vázquez también ha rechazado la posibilidad de que Junts facilite una moción de censura liderada por el PP. "También sabemos que nunca va a dejar caer a Pedro Sánchez. Lo que está pidiendo son elecciones porque le tiene pánico a que las generales se puedan celebrar después de las municipales y autonómicas del año que viene y Junts pierda el poco poder local que le queda", sostuvo.

"Ni Junts va a apoyar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo ni tampoco Alberto Núñez Feijóo va a ir a Waterloo a pedirle los votos", ha concluido.

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