Pepe Álvarez, sobre las declaraciones de Feijoo de las bajas laborales: "Es lamentable que un asunto tan importante se aborde de esta manera"

El secretario general de UGT carga contra Alberto Núñez Feijóo por sus declaraciones sobre el absentismo laboral y le reprocha haber mezclado conceptos. Por eso, reclama un debate "con rigor" y basado en datos sobre las bajas médicas.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha criticado con dureza las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo labora y su propuesta de revisar el impacto de las bajas médicas en el salario de los trabajadores. El dirigente sindical ha asegurado que ha recibido las palabras del líder del PP "con muchísima tristeza" y le ha reprochado haber abordado un asunto de gran relevancia sin el rigor necesario.

"Este hombre, que aparentemente está llamado a presidir el Gobierno de España, debería meditar más lo que dice", ha afirmado Álvarez, quien ha defendido que el debate sobre el incremento de las bajas laborales debe afrontarse con datos y no con generalizaciones. En su opinión, se trata de una cuestión que sindicatos, empresarios y administraciones deben analizar conjuntamente para identificar las causas reales del fenómeno y plantear soluciones eficaces.

El líder de UGT ha insistido en que uno de los principales errores del discurso de Feijóo es mezclar conceptos distintos. "Tenemos que distinguir entre lo que son bajas laborales y lo que son ausencias, que sería absentismo", ha señalado. A su juicio, el presidente del PP "ha hecho un cóctel" de ambos términos que, si vuelve a escuchar sus propias declaraciones, "se dará cuenta de que es bastante mejorable".

Álvarez también ha querido desmontar una de las ideas planteadas por Feijóo sobre el cobro íntegro del salario durante las incapacidades temporales. Según ha explicado, los datos recopilados por UGT muestran que menos del 20% de los trabajadores cuentan en sus convenios colectivos con cláusulas que complementan la prestación de la Seguridad Social durante una baja médica y, además, "en la inmensa mayoría de los casos ese complemento ni siquiera alcanza el 100% del salario".

Por ello, ha considerado injustificado plantear un recorte generalizado de esas mejoras pactadas entre empresas y trabajadores. "Me parece lamentable que abordemos un tema tan importante de la manera en que se ha abordado", ha concluido, reclamando un debate basado en la evidencia y no en mensajes que, a su juicio, contribuyen a generar una imagen distorsionada de las bajas laborales.

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