Pedro Vallín, tajante: "Es responsabilidad de La Vuelta, que decidió traer al equipo de Israel, garantizar la seguridad de los ciclistas"

El periodista ha recalcado la responsabilidad de la organización de la carrera en garantizar la seguridad de los participantes porque la culpa no puede ser "de un señor que tenía una bandera de Palestina".

Nueva etapa de La Vuelta a España este viernes y nueva protesta por el genocidio en Gaza. En esta ocasión, ha sido una manifestación pacífica que se ha realizado a la salida de los corredores en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal.

Eso sí, a raíz de lo ocurrido este miércoles cuando el final de la etapa se tuvo que adelantar por otra protesta, el periodista Pedro Vallín ha reiterado que es responsabilidad de la organización de la carrera garantizar la seguridad de los ciclistas.

"Es responsabilidad de la organización de La Vuelta a España, que decidió traer a este equipo (Israel Premier Tech) a pesar de la situación, garantizar la seguridad de los ciclistas. A ver si va a pasar algo y la culpa va a ser de un señor que tenía una bandera de Palestina", ha señalado.

Además, Vallín ha apuntado que "una protesta no es una fiesta popular". "Esto pasa también cuando hay una huelga. 'Es que ustedes pueden hacer huelga sin molestar a los usuarios de servicio'. Pues no, una huelga es para molestar a los usuarios de servicio y una protesta es una protesta, no es un pasacalles", ha concluido.