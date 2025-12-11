Pedro Vallín, tajante tras el caso del hospital de Torrejón: "Privatizar la sanidad mata"

El periodista ha destacado que la privatización de la gestión de los hospitales acaba generando una sanidad "mucho más cara para las arcas públicas" y "un peor servicio" para los ciudadanos. "No es un error, es el modelo".

Pedro Vallín ha analizado el escándalo en el hospital de Torrejón, destacando que lo que se han producido no son irregulares, "son las condiciones en las que se privatiza el servicio". "No es un error de modelo, es el modelo", ha asegurado.

El periodista ha explicado que la privatización de la gestión de los hospitales genera una sanidad "mucho más cara para las arcas públicas" y "un peor servicio" para los ciudadanos, algo que ha destacado que ya vimos "con los cribados y la gestión de las residencias durante la pandemia".

Por tanto, ha reiterado que, demográficamente, "privatizar la sanidad mata", aclarando que lo que hace es priorizar unos casos sobre otros y crea intereses que "no son los de mejorar la salud de la sociedad".

De esta forma, ha criticado el modelo, asegurando que la privatización de la sanidad lo que hace es "matar gente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.