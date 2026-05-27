Pedro Vallín: "La sensación que existe en el electorado progresista es que vienen con todo y que como sea hay que hacer que este Gobierno de coalición caiga"

El periodista Pedro Vallín analiza el sentimiento y la sensación que tiene el electorado progresista, que no sigue a pie juntillas la información política, tras haber entrado la UCO en Ferraz para recabar información relacionada con el llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

Este miércoles a primera hora de la mañana, la UCO se ha presentado en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación relacionada con el caso Leire, un hecho que ha hecho revolucionar la sesión de control del Congreso de los Diputados y por ende, la actualidad política.

El periodista Pedro Vallín analiza no solo estos hechos, sino todo el contexto judicial que está acechando desde hace tiempo al PSOE. "Esprintamos hasta el verano siempre con el país en llamas", señala, recordando lo que pasó hace más o menos un año: la imputación de Santos Cerdán, el 12 de junio de 2025.

"La sensación que uno tiene es como que es una jugada de póker conocida como blink, que es cuando coges todas las fichas que te quedan y las pones todas a la vez en la mesa, y supongo que esa sensación la tienen los militantes socialistas", admite Vallín.

Ahora bien, explicando la realidad en su conjunto, la sensación que percibe en "los electores de izquierdas, no extraordinariamente politizados, es decir, que no siguen con mucha atención la actualidad política al detalle, es una sensación de bastante desasosiego".

Esto es, "si lo pensamos detenidamente, estamos saliendo de terminar el juicio de la Kitchen, que eran los servicios del ministerio del Interior y la Policía Nacional trabajando para tapar la corrupción del PP, mientras estamos oyendo que la UCO está registrándose a sí misma....", detalla Vallín, ironizando así: "Yo he salido de casa hoy y he dejado la puerta entreabierta por si tiene que venir la UCO , que no me la revienten y se la tengo que pagar yo al casero".

Así, el periodista subraya la sensación de "desánimo" de la izquierda, en cuanto a la izquierda sociológica, no tanto la izquierda política, "porque nosotros vivimos en entornos, digamos, muy marcados, porque estamos siempre encima de la actualidad y relacionándonos con políticos, pero cuando tomas un poco de distancia, la sensación es que crujen los goznes, no del PSOE ni del Gobierno de coalición, sino de la estructura institucional del país", aclara y detalla Vallín.

De hecho, recuerda que "además de estar escuchando que la UCO entra en la Guardia Civil o que el Ministerio del Interior en el caso Kitchen, estaba trabajando para impedir que se conociera la corrupción del PP, a la vez hemos visto la batalla del Supremo contra el fiscal general del Estado con el resultado de una sentencia fantasma. Y eso cala en el elector y la sensación es que vienen a por nosotros con todo", añade Vallín.

En este punto, Antonio García Ferreras introduce el debate: "¿De verdad se van a creer que Santiago Pedraz es de la fachosfera? ¿Cuando ha sido un juez que en su día fue insultado por algunos senadores del PP". Pero Vallín sostiene que no se trata de este caso particular ni de ningún juez en concreto, sino del conjunto y de la "sensación" que existe en cierto electorado.

Esto es, según el periodista, "lo que estoy señalando es de la sensación que existe en el país, y que existe de verdad en el electorado progresista, de que vienen con todo y que hay que hacer como sea de que el Gobierno de coalición abandone".

Ferreras, por su parte, mantiene que hay que contar toda la información: "Cuando hay una kitchen del PP habrá que contarla. Y si la Justicia cree y la Guardia Civil que hay una kitchen del PSOE para acabar con el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, con el fiscal Grinda o con el teniente coronel Balas de la Unidad Central Operativa o con medios de comunicación, ¿qué decimos a como tenemos esta sensación de que viene a por nosotros...? La cuestión es si hay materia para investigar".

El juez Pedraz ha imputado a varias personas más de las que ya estaban (Leire Díez, Antxón Alonso y el ex vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández), que son: Santos Cerdán, Javier Pérez, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver, que fue abogado de Koldo García.

Y Vallín asegura que realmente ambos están hablando de lo mismo, porque "la crisis no es del PSOE, que es la que menos me preocupa, sino que la crisis es institucional con toda acumulación de casos, "y además venimos de una década en la que el comportamiento de la justicia con el surgimiento de los nuevos partidos, fue cualquier cosa menos ejemplar": "La acumulación de casos, la percepción de la gente, es la Fiscalía General contra el Supremo, la UCO contra la UCO, el Ministerio del Interior contra la investigación de... Y ahora además, una supuesta una kitchen del PSOE...".

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido