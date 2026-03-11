Pedro Vallín, tras recular von der Leyen sus palabras sobre la guerra de Irán: "Es una recogida de cable en toda regla porque lo que dijo fue un absoluto disparate"

Von der Leyen ha reculado su discruso del pasado lunes sobre Europa y la guerra en Irán y ahora ha subrayado el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional. El periodista Pedro Vallín lo analiza en este vídeo.

El periodista Pedro Vallín cree que lo que ha hecho Ursula von der Leyen ha sido "una recogida de cable en toda regla". La presidenta de la Comisión Europea ha dado un giro de 180 grados tras las críticas recibidas por su discurso pronunciado este lunes, donde aseguraba que la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", aunque matizaba que desde Europa "siempre" se defenderá un "sistema basado en normas".

Ahora, sin embargo, ha matizado sus palabras y ha subrayado el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional: "Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación", ha expresado este miércoles.

"Es una recogida de cable en toda regla porque lo que dijo otro día fue un disparate absoluto", afirma Vallín.

De hecho, además, "encabezaba su intervención de hace dos días hablando de que 'no podemos ser los guardianes del viejo mundo'. Pero ¡si nosotros somos el viejo mundo, el Nuevo Mundo está al otro lado del Atlántico! De hecho, literalmente Europa es el viejo mundo", añade el periodista, señalando la "metedura de pata" que fueron esas palabras y celebrando que Antonio Costa interviera de inmediato "porque no puedes dejar flotando esa burrada en el aire, como si de repente nosotros renunciáramos a un mundo basado en reglas".

