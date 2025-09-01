Pedro Vallín: "El Gobierno está en la obligación de perder la votación de los Presupuestos"

Vallín sostiene que Sánchez podría prolongar la legislatura sin Presupuestos y llevar la votación hasta el final: "Vamos a ver si aguanta, porque la presión política aledaña a no aprobar los Presupuestos se incrementará. Veremos si resiste o no".

El escritor Pedro Vallín analiza la estrategia del Gobierno ante la ausencia de Presupuestos y señala que, más allá de la obligación formal de no gobernar sin ellos, "Sánchez parece dispuesto a prolongar la legislatura sin cuentas aprobadas". Para Vallín, se trata de una diferencia crucial entre el deber ser de la política y la realidad política concreta: lo que debería hacerse y lo que se está dispuesto a hacer.

Sin embargo, Vallín advierte que la presión política por la falta de aprobación se intensificará en los próximos meses: "Vamos a ver si aguanta, porque la presión política aledaña a no aprobar los Presupuestos se incrementará. Veremos si resiste o no."

El periodista subraya que la estrategia más inteligente para el Gobierno sería llevar el proyecto de Presupuestos hasta la votación final, incluso corriendo el riesgo de perderla. Según Vallín, "No siempre que se pierde una votación se pierde políticamente la partida. Es el mismo motivo por el que, en junio, durante el escándalo de Cerdán, se insistía en que Feijóo debía presentar una moción de censura: aunque la pierdas, te puede convertir en alternativa de Gobierno". En este sentido, "de la misma que se puede ganar perdiendo una moción de censura, el Gobierno está, creo, en la obligación de incluso perder la votación de Presupuestos".

Además, Vallín destaca que este proceso tiene un efecto político adicional: "Sirve para que todos enseñen la patita, y que Junts y Podemos ejerzan su papel de hacerle el caldo gordo al PP y a Feijóo".