Pedro Vallín: "Feijóo no ejerce liderazgo alguno, es un pasajero de la historia porque el reloj le hace tic-tac, está en tiempo de descuento"

El periodista Pedro Vallín realiza una primera valoración de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados por los casos de corrupción, así como de la intervención del líder de la oposición.

El presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados a petición propia para dar explicaciones acerca de los casos de presunta corrupción que acechan al PSOE y de la sentencia condenataria al que fuera el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, por el llamado caso mascarillas.

Mientras transcurre el pleno, el periodista Pedro Vallín hace una primera reflexión acerca de las intervenciones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Con respecto al presidente, y tras la declaración de "vamos a continuar", según analiza Vallín, "creo que Sánchez cruzó el Rubicón cuando se señaló por primera vez a su esposa y en ese momento tomó la decisión de resistir". Y creo, añade, "que ni siquiera la sentencia del caso Ábalos, le hace cambiar de opinión".

Por otro lado, con respecto a Feijóo, señala el periodista tener la sensación de que "en la batalla que hay ahora mismo de los aparatos del Estado hostigando al Gobierno e investigando casos de corrupción, unos con sustancia y otros sin demasiada sustancia, Feijóo y el PPP no ejercen liderazgo alguno".

Esto es, "Feijóo es un pasajero de la historia de España en este momento, en parte porque el reloj le hace tic tac, porque yo creo que su ventana de oportunidad fue 2023 y desde entonces está en tiempo de descuento, mientras Ayuso y Moreno Bonilla dilucidan cuál será el futuro del partido", aclara y concluye Vallín.

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