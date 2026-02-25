Pedro Vallín, sobre la comparecencia de las víctimas de la DANA en la comisión de Les Corts: "Ese ensañamiento con las víctimas continúa"

El periodista y analista de Al Rojo Vivo advierte que el proceso judicial, llamado a fijar responsabilidades de aquellas horas y de ese gobierno, "no reparará el año infamante sufrido por las víctimas ni la dignidad de la Generalitat valenciana con Carlos Mazón al frente".

El periodista Pedro Vallín ha analizado la decisión de la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar la gestión de la DANA, quien ha solicitado la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa que trata de esclarecer la posible responsabilidad penal por las 230 muertes provocadas por el temporal del 29 de octubre de 2024.

Según Vallín, "la posible imputación de Carlos Mazón permitirá ver si existe o no alcance penal, pero todo apunta a que podría haber negligencia, sobre todo porque, aunque las competencias de emergencias son exclusivas de la consejera, hay motivos para deducir que estaba a la espera de instrucciones de más arriba, y eso la mantuvo en la inacción".

No obstante, el periodista subraya que el proceso judicial, que deberá determinar el alcance de las responsabilidades de aquellas horas y de ese gobierno, "no va a reparar el año infamante que han padecido las víctimas ni la dignidad de la propia Generalitat valenciana con Mazón al frente".

Otro de los aspectos que ha destacado es la comparecencia de las víctimas en la comisión de investigación: "El ensañamiento con las víctimas, ese escarnio, continúa en la comisión de investigación en Les Corts Valencianes, con la presencia de buleros que se dedicaron a comerciar con el dolor y los muertos en las horas más terribles de la tragedia".

Finalmente, Vallín considera clave el contraste con lo ocurrido en Andalucía para evaluar la presunta negligencia: "Creo que es capital para resolver la responsabilidad —y la presunta negligencia grosera, como dice la jueza de Catarroja— el contraste con lo ocurrido en Andalucía. Ante un episodio climático absolutamente sin precedentes, con una sucesión de borrascas extraordinarias, la Junta de Andalucía, atendiendo a la AEMET, envió las alertas y tomó las medidas necesarias para que no hubiera víctimas. Eso permite deducir que las 230 muertes podrían estar vinculadas a una gestión negligente".

