Pedro Vallín, sobre Ayuso: "No puede sobrevivir a esta carrera de ático en ático"

El periodista cuestiona en Al Rojo Vivo las explicaciones sobre el ático de Ayuso en Chamberí y advierte de que la polémica puede afectar a su futuro político.

El periodista Pedro Vallín ha analizado en Al Rojo Vivo la polémica por la compra del ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí y ha cuestionado las explicaciones ofrecidas hasta ahora sobre la operación.

Vallín ha comparado el precio del inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid con otro caso que, según ha explicado, tuvo como protagonista a Gertrudis Alcázar, secretaria de alta dirección que trabajó para un presidente del Gobierno y continuó en el cargo tras su salida. "130.000 euros multiplicado por 49 da el piso que ha comprado la Comunidad de Madrid", ha señalado.

El periodista considera que, ante la falta de explicaciones que a su juicio sean "exactas o administrativamente solventes", la primera impresión sobre la operación sigue siendo la más plausible. "Tenemos que pensar que la primera impresión, como diría Guillermo de Ockham, fue la correcta: le estaban comprando un piso a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Además, Vallín ha interpretado la aparición pública de Ayuso junto al consejero de Presidencia como un gesto de respaldo y una forma de protegerle ante la polémica. "Todo lo que él resista es un cortafuegos para Isabel Díaz Ayuso", ha apuntado.

Sin embargo, el periodista ha advertido de que esta controversia puede tener consecuencias para el futuro político de la presidenta madrileña: "La carrera de Isabel Díaz Ayuso no puede sobrevivir a esta dinámica, a este rally de ático en ático, de ático de Sarasola en ático del tirón".

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