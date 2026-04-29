Pedro Vallín analiza la declaración de Aldama y la sensación que tiene al final del juicio del caso mascarillas: "Ha sido un caso de más lirili que lerele"

En un día clave del juicio del caso mascarillas, el periodista analiza el papel de Aldama como figura central de la trama y advierte de que el proceso podría haberse acelerado en exceso, dando lugar a un caso aún poco maduro.

Día clave en el juicio del 'caso mascarillas', marcado por la declaración del teniente de la UCO, Antonio Balas, y el inicio del testimonio del empresario Víctor de Aldama, para el que se prevé una larga jornada.

Sobre la declaración de Aldama, el periodista Pedro Vallín ha señalado en Al Rojo Vivo que "sus anuncios de que iba a destruir a Pedro Sánchez ya han empezado", en lo que ha descrito como "una especie de asesinato a cámara lenta, casi de Watchmen", en alusión a unas supuestas revelaciones que podrían tener gran impacto político.

Vallín ha subrayado además que "Aldama es la pieza clave de la trama y tiene que disparar para salvarse". No obstante, ha matizado que, a su juicio, el proceso está siendo "más lirili que lerele", donde "han pesado más los testimonios y el escándalo en torno a ellos que la sustancia del propio caso mascarillas".

En este sentido, ha apuntado que la rapidez con la que el caso ha llegado a juicio oral puede haber provocado que "se haya servido el pollo poco hecho".

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