Pedro Vallín analiza el caso Begoña Gómez: "La instrucción me parece una broma"

El periodista ha reflexionado sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez y el de Begoña Gómez, destacando que, en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, le parece que se trata de una "broma".

Pedro Vallín ha analizado los casos que rodean a la familia de Pedro Sánchez. Por un lado, ha hablado sobre la última información que se ha dado a conocer sobre su hermano, David Sánchez.

El periodista ha indicado que este asunto vendrá bien para sustanciar "cuándo el enchufismo se convierte en delito o no", destacando que se trata de algo que, en lo penal, no está muy afinado.

"De hecho, es algo habitual. Este caso puede servir para afinar la jurisprudencia", ha reconocido.

Sin embargo, sobre el caso de Begoña Gómez, ha confesado que la instrucción le parece "una broma y una patraña". Una instrucción que ha tachado de "prospectiva", recalcando que, por mucho que siguen dándole vueltas, "no encuentran nada".

