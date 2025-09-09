Pedro Rodríguez, tras ordenar Israel el desalojo de La Franja: "Estamos abocados a que Gaza se convierta en una mezcla de polígono industrial y Magaluf"

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, analiza la orden del Ejército de Israel de evacuar toda la Ciudad de Gaza. En el vídeo, todos los detalles.

El Ejército de Israel ordena evacuar toda la Ciudad de Gaza y la denomina como "zona de combate peligrosa": "A todos los residentes de la Ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió su portavoz, Avichay Adraee, en su cuenta de X.

Tal como informa el periodista Sandro Pozzi, que podemos escuchar en este vídeo, "Netanyahu está amenazando con emprender ya la operación terrestre, lleva tres semanas con bombardeos especialmente centrado en los grandes edificios (...) Esto va más allá del genocidio, es una destrucción de todo lo que se necesita para vivir, es un castigo colectivo y los palestinos están completamente atrapados. Ahora mismo están hacinados en el 12% del territorio".

Algo que lamenta y por supuesto condena Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales: "Esto ya demuestra que no queda Estado palestino que reconocer, Cisjordania se está convirtiendo en un parque temático del supremacismo sionista y Gaza en una mezcla de polígono industrial y Magaluf, esto es a lo que estamos abocados".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como la opinión del profesor Rodríguez sobre aquellos que tachan de antisemitas y de respaldar a los terroristas de Hamás a quienes condenan el genocidio de Gaza.