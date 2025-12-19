Pedro Rodríguez, ante la escalada de tensión entre EEUU y Venezuela: "Es una bola de nieve que se está haciendo gigantesca"

El profesor de Relaciones Internacionales ha indicado que estamos viendo cómo, lo que empezó como una intervención "en el vecindario", se está convirtiendo en el punto central de la política exterior de EEUU.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa mientras Donald Trump sigue insistiendo en que no necesita el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo".

Pedro Rodríguez ha destacado en Al Rojo Vivo que estamos viendo cómo una bola de nieve se está haciendo gigantesca "delante de nuestras narices", recordando que ya hay 24 narcolanchas hundidas, un petrolero confiscado y una creciente presión militar.

Además, a todo esto también se ha puesto encima de la mesa el forzar un cambio de régimen en Caracas. De esta forma, ha señalado que lo que empezó como una intervención "en el vecindario", se está volviendo el punto central "de la política exterior" de Estados Unidos.

Por su parte, Sandro Pozzi ha indicado que lo que Trump quiere es que Maduro haga todo lo que le pida, dejando claro que "ya están en guerra" porque un bloqueo como el que está haciendo ya es una "intervención militar" en sí misma.

