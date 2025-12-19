Ahora

legislatura, contra las cuerdas

Gascón, tras la inacción del Gobierno ante las presiones de Sumar: "Acabas transmitiendo una cierta indolencia frente a la corrupción"

El analista de Al Rojo Vivo es crítico con la actitud del Ejecutivo ante el desgaste político: "Desde el momento en que dices que no vas a romper el Gobierno ni a hacer nada que evidencie tu descontento, transmites que no tienes fuerza ni credibilidad".

Gascón, tras la inacción del Gobierno ante las presiones de Sumar: "Acabas transmitiendo una cierta indolencia frente a la corrupción"

Daniel Gascón, editor de 'Letras Libres', ha analizado la situación del Gobierno tras los escándalos de corrupción, las denuncias de acoso sexual y la presión creciente de Sumar. En sintonía con Fernando Berlín, sostiene que, en un momento como este, los gestos del Ejecutivo hacia sus aliados son imprescindibles y, además, una oportunidad para impulsar cambios de fondo. "Es una ocasión muy buena para dar un giro a la política de vivienda, ahora que llegan al Gobierno y que ni Pedro Sánchez ni Sumar llevan tanto tiempo en él", señala.

Gascón también es crítico con la actitud del Ejecutivo ante el desgaste político. "Desde el momento en que dices que no vas a romper el Gobierno ni a hacer nada que evidencie tu descontento, transmites que no tienes fuerza ni credibilidad", señala, una percepción que, añade, ya se reflejó en los resultados electorales y en las encuestas.

Pero advierte de un riesgo aún mayor: "Lo más destructivo es que acabas proyectando una imagen de, como poco, indolencia ante la corrupción", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sumar acusa al PSOE de "bunkerizarse" tras una reunión sin acuerdos ni avances "significativos"
  3. El WhatsApp que demuestra que Abascal intentó provocar la disolución de Revuelta "cuanto antes": "Y después nos tomamos los cafés que quieras"
  4. La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Begoña Gómez y avala su imputación por malversación
  5. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  6. La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"