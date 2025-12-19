Gascón, tras la inacción del Gobierno ante las presiones de Sumar: "Acabas transmitiendo una cierta indolencia frente a la corrupción"

El analista de Al Rojo Vivo es crítico con la actitud del Ejecutivo ante el desgaste político: "Desde el momento en que dices que no vas a romper el Gobierno ni a hacer nada que evidencie tu descontento, transmites que no tienes fuerza ni credibilidad".

Daniel Gascón, editor de 'Letras Libres', ha analizado la situación del Gobierno tras los escándalos de corrupción, las denuncias de acoso sexual y la presión creciente de Sumar. En sintonía con Fernando Berlín, sostiene que, en un momento como este, los gestos del Ejecutivo hacia sus aliados son imprescindibles y, además, una oportunidad para impulsar cambios de fondo. "Es una ocasión muy buena para dar un giro a la política de vivienda, ahora que llegan al Gobierno y que ni Pedro Sánchez ni Sumar llevan tanto tiempo en él", señala.

Gascón también es crítico con la actitud del Ejecutivo ante el desgaste político. "Desde el momento en que dices que no vas a romper el Gobierno ni a hacer nada que evidencie tu descontento, transmites que no tienes fuerza ni credibilidad", señala, una percepción que, añade, ya se reflejó en los resultados electorales y en las encuestas.

Pero advierte de un riesgo aún mayor: "Lo más destructivo es que acabas proyectando una imagen de, como poco, indolencia ante la corrupción", concluye.

