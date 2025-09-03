Pedro Rodríguez analiza la cumbre en China: "Trump le ha birlado a Putin la postverdad y el imperialismo; a Xi Jinping, el capitalismo de amigos y la obsesión por los muros"

Ahora

En la cumbre de China, Putin ha demostrado que no está solo. El presidente ruso escenificó este lunes su sintonía con Xi Jinping y Narendra Modi en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un foro desde el que se cuestionó abiertamente la hegemonía occidental y el liderazgo de Estados Unidos como primera potencia mundial, al tiempo que se reclamaba un nuevo orden multipolar.

En Al Rojo Vivo, Pedro Rodríguez ha definido a este tridente como el "triunvirato del eje del muy mal", pero también como "el club de los plagiados por Donald Trump".

El analista ha detallado que a Putin, Trump le ha "birlado la posverdad, el imperialismo desorejado, el gánsterismo y hasta ese carlismo estepario de familia, patria y trabajo". De Xi Jinping, ha añadido, copió "el capitalismo de amiguetes, la obsesión por los muros, el troleo del tercer mandato, el intento de instaurar un estado policial, el proteccionismo y hasta la revolución cultural".

Su conclusión fue rotunda: "La verdadera complejidad del trumpismo radica en ser un corte y pega de elementos birlados de todas partes".

