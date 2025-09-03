Pedro Rodríguez analiza la cumbre en China: "Trump le ha birlado a Putin la postverdad y el imperialismo; a Xi Jinping, el capitalismo de amigos y la obsesión por los muros"

El analista ha descrito a Putin, Xi Jinping y Narendra Modi como el "triunvirato del eje del muy mal", y al mismo tiempo como "el club de los plagiados por Donald Trump".

En la cumbre de China, Putin ha demostrado que no está solo. El presidente ruso escenificó este lunes su sintonía con Xi Jinping y Narendra Modi en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un foro desde el que se cuestionó abiertamente la hegemonía occidental y el liderazgo de Estados Unidos como primera potencia mundial, al tiempo que se reclamaba un nuevo orden multipolar.

En Al Rojo Vivo, Pedro Rodríguez ha definido a este tridente como el "triunvirato del eje del muy mal", pero también como "el club de los plagiados por Donald Trump".

El analista ha detallado que a Putin, Trump le ha "birlado la posverdad, el imperialismo desorejado, el gánsterismo y hasta ese carlismo estepario de familia, patria y trabajo". De Xi Jinping, ha añadido, copió "el capitalismo de amiguetes, la obsesión por los muros, el troleo del tercer mandato, el intento de instaurar un estado policial, el proteccionismo y hasta la revolución cultural".

Su conclusión fue rotunda: "La verdadera complejidad del trumpismo radica en ser un corte y pega de elementos birlados de todas partes".