En busca y captura el tirador de Alfafar (Valencia) cuyo cómplice ya se ha entregado a la Guardia Civil

El presunto autor del tiroteo de Alfafar, Valencia, sigue fugado tras casi dos días. Se le acusa de disparar a un hombre tras una discusión por un vado de aparcamiento. El agresor, identificado por la Guardia Civil, primero intentó atacar con un machete y luego disparó con una escopeta antes de huir. Su cómplice se entregó en el cuartel de Patraix, acompañado de su abogado, y está acusado de tentativa de delito y tenencia ilícita de armas. Aunque la Guardia Civil cercó la vivienda, los agresores ya habían escapado. La escopeta y el machete fueron hallados en el lugar.

Se cumplen ya casi dos días y el presunto autor material del tiroteo de Alfafar (Valencia) sigue fugado. Se trata del hombre que aparece sobre estas líneas en las que se ve como golpea con una escopeta a otro hombre, después de pegarle tres tiros el pasado lunes. Más tarde se dio a la fuga, habiendo conseguido esquivar el amplio dispositivo de la Guardia Civil que todavía le busca. Todo, por una discusión por un vado de aparcamiento.

Quien sí se ha entregado este martes por la noche en el cuartel de Patraix fue su cómplice, que lo ha hecho acompañado de su abogado. Precisamente, era él quien lograba quitarle la escopeta después del tiroteo para después meterse en el interior de la vivienda con el autor material de los disparos. Ahora, está acusado de un delito en grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas.

El cuanto al individuo todavía fugado, cabe destacar que en un primer momento aparece con un machete en una secuencia que sobrecoge. Al parecer hay una discusión entre el agresor y la víctima por un vado. Entonces, el agresor en plena discusión se mete en su vivienda en la que, según los vecinos, vive de okupa, y sale con un machete de grandes dimensiones.

Es en este momento cuando intenta agredirle, aunque sin éxito porque le disuaden. Ante el fracaso vuelve a meterse en su casa para coger la escopeta y una mochila en la que tenía más cartuchos. Tras golpear a la víctima con la escopeta hasta que su cómplice se la quita y se retiran. La Guardia Civil llega al lugar y cerca la vivienda, donde pensaban que se habían atrincherado armados.

Sin embargo, allí no quedaba nadie, pues habían escapado. Algo de lo que se dan cuentan tras quince horas, que es cuando deciden entrar al domicilio. Si bien los agresores no estaban ya allí, sí encontraron la escopeta y el machete. Horas después, el cómplice se entrega en el cuartel de Patraix, mientras que todavía se busca al autor material de los disparos. La Guardia Civil lo tiene totalmente identificado, así que se prevé que la detención será pronto.