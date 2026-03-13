Pedro Rodríguez advierte sobre la guerra: "Cuanto más se prolongue, más posibilidades hay de que Europa se vea implicada directamente"

"Es evidente que la estrategia de Irán es que la guerra no se circunscriba a Irán", afirma el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en una base al norte de Irak. Se trata del primer militar europeo fallecido en el conflicto en Oriente Medio. "Nuestras tropas, situadas en todo Irak, incluido el kurdistán iraquí, están sumamente expuestas a este tipo de ataques", asegura el analista analista Yago Rodríguez.

Según su análisis, ho hay manera de defenderse de manera muy efectiva de esos misiles. Pero la cuestión aquí, señala el analista, es que "se está planteando una incursión de las guerrillas iraníes que ya se han unificado para lanzar operaciones dentro de Irán e Irán están ya atacando el Kurdistán iraquí con todo lo que tiene. De tal manera que es previsible que este tipo de acciones vayan a más".

Por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, asegura: "Cuanto más tiempo transcurra, más probabilidades se acumulan de que Europa se vea implicada directamente en este conflicto". Ahora mismo, añade, están saliendo las alertas de un tercer misil interceptado sobre Turquía, por lo que "es evidente que la estrategia de Irán es que la guerra no se circunscriba a Irán".

"Creo que ya van una docena de países atacados por Irán y lo que supone de internacionalizar el dolor de la guerra y el impedir el tráfico en el estrecho de Ormuz. Por lo tanto, "todo está servido en la internacionalización de este conflicto", concluye Rodríguez. En el vídeo podemos ver al conflicto esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.